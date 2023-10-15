За ночь силы ПВО перехватили 27 украинских беспилотников на территории РФ

Ночью над Курской и Белгородской областями перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.

« Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.

«Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино», – пишет губернатор Роман Старовойт.

Отмечается, что в результате происшествия никто из жителей не пострадал. Информации о разрушениях нет.

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