Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За ночь силы ПВО перехватили 27 украинских беспилотников на территории РФ
Ночью над Курской и Белгородской областями перехватили 27 украинских беспилотников самолетного типа, сообщается в Telegram-канале Минобороны РФ.
« Дежурными средствами ПВО перехвачены двадцать семь украинских беспилотных летательных аппаратов, из которых восемнадцать — над Курской областью и два — над Белгородской уничтожены в воздухе», – указано в Telegram-канале оборонного ведомства.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ночью над Курском и Курским районом сбиты 12 беспилотников, запущенных со стороны Украины.
«Падение обломков зафиксировано в городской черте и селе Зорино», – пишет губернатор Роман Старовойт.
Отмечается, что в результате происшествия никто из жителей не пострадал. Информации о разрушениях нет.
Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»