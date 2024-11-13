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За ночь российские средства ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников
За ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над шестью регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.
По семь беспилотников сбили над Курской и Белгородской областями, по пять – над Тверской и Брянской областями. Три БПЛА уничтожили в Пензенской области, еще два – в Воронежской области.
О пяти сбитых дронах в Брянской области также сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавших и разрушений нет.
Накануне поселке Михайловка Запорожской области из-за атаки беспилотников ВСУ более 40 тыс. человек остались без электроснабжения. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Евгений Балицкий.
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