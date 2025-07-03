За ночь российские силы ПВО сбили 69 беспилотников

Средства ПВО сбили за ночь 69 украинских БПЛА в пяти регионах РФ. Об этом сообщило Минобороны.

Как уточняет ведомство, 27 из них были уничтожены над Белгородской областью, 22 – над Воронежской, 10 над – Липецкой. Кроме того, восемь беспилотников сбиты над Курской областью и два – над Крымом.

В Липецкой области обломки беспилотника упали на частный жилой дом, погибла проживавшая в нем женщина 1954 года рождения, еще двое человек ранены, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он добавил, что в области сохраняется угроза атаки беспилотников: «продолжается фиксация» дронов в регионе.

Ранее мы писали, что в Татарстане в 4:47 мск объявили режим «беспилотная опасность». Сообщение появилось в официальном приложении МЧС России.