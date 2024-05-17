За ночь российские ПВО уничтожили и перехватили 102 украинских беспилотника

В течение ночи российские силы противовоздушной обороны успешно отразили серию атак со стороны Украины, задействовавшей беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера, сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в общей сложности было уничтожено и перехвачено 102 украинских дрона над различными регионами страны.

Наиболее интенсивной атаке подверглось воздушное пространство Крымского полуострова, где средствами ПВО был ликвидирован 51 беспилотник.

Еще 44 дрона были сбиты над территорией Краснодарского края. Также попытки нанесения ударов фиксировались в воздушных зонах Белгородской и Курской областей, где было перехвачено 6 и 1 украинский беспилотный аппарат соответственно.