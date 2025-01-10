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За ночь российские ПВО сбили 40 беспилотников
Российская противовоздушная оборона (ПВО) за ночь уничтожила 40 украинских беспилотников в Ростовской, Курской, Воронежской, Брянской, Белгородской областях, Краснодарском крае и над Азовским морем. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.
Над Ростовской областью сбито 16 БПЛА, над Азовским морем — 10, по четыре дрона над Курской и Воронежской областями, три беспилотника были сбиты над Брянской областью, два над Краснодарским краем и один над Белгородской областью.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что воздушная атака на Ростовскую область была отражена силами ПВО. Пострадавших нет, однако в нескольких населенных пунктах произошли повреждения зданий и автомобилей.
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