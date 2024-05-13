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За ночь российские ПВО сбили 4 ракеты Storm Shadow и 12 реактивных снарядов «Ольхи»
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За минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили несколько украинских ракет и реактивных снарядов, сообщает Минобороны РФ.
Над территорией России были сбиты 4 ракеты Storm Shadow и 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха».
Кроме того, над Белгородской, Курской и Липецкой областями, а также над Крымом, были сбиты или перехвачены 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ.
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