За ночь российские ПВО сбили 4 ракеты Storm Shadow и 12 реактивных снарядов «Ольхи»

За минувшую ночь российские системы ПВО уничтожили несколько украинских ракет и реактивных снарядов, сообщает Минобороны РФ.

Над территорией России были сбиты 4 ракеты Storm Shadow и 12 реактивных снарядов РСЗО «Ольха».

Кроме того, над Белгородской, Курской и Липецкой областями, а также над Крымом, были сбиты или перехвачены 31 беспилотный летательный аппарат ВСУ.