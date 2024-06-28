За ночь российские ПВО сбили 25 украинских беспилотников

В ночь на 28 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над пятью регионами России. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 12 БПЛА сбиты над Брянской областью, девять — над Смоленской, два над Курской и по одному в Ростовской и Воронежской областях.

В Брянске в результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.

В Тамбовской области после атаки беспилотника произошел пожар на нефтебазе. По словам губернатора Максима Егорова, возгорание локализовано, его площадь не уточняется. Жертв нет.