Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
За ночь российские ПВО сбили 25 украинских беспилотников
В ночь на 28 июня средства ПВО сбили 25 беспилотников над пятью регионами России. Об этом заявили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 12 БПЛА сбиты над Брянской областью, девять — над Смоленской, два над Курской и по одному в Ростовской и Воронежской областях.
В Брянске в результате падения беспилотника частично повреждена крыша административного здания. Пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
В Тамбовской области после атаки беспилотника произошел пожар на нефтебазе. По словам губернатора Максима Егорова, возгорание локализовано, его площадь не уточняется. Жертв нет.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»