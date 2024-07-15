За ночь российские ПВО сбили 22 украинских дрона

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны предотвратили масштабную атаку беспилотников, сообщает Минобороны.

Всего было обезврежено 22 летательных аппарата, запущенных со стороны Украины.

Большая часть дронов – 15 единиц – была нейтрализована над Брянской областью. Еще 6 беспилотников были перехвачены в воздушном пространстве Крыма, а один – над территорией Липецкой области.

Российские военные квалифицировали эти действия как попытку террористической атаки на территорию РФ.