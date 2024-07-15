news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 15 июля 2024 07:49

За ночь российские ПВО сбили 22 украинских дрона

Скопировать ссылку

Минувшей ночью российские системы противовоздушной обороны предотвратили масштабную атаку беспилотников, сообщает Минобороны.

Всего было обезврежено 22 летательных аппарата, запущенных со стороны Украины.

Большая часть дронов – 15 единиц – была нейтрализована над Брянской областью. Еще 6 беспилотников были перехвачены в воздушном пространстве Крыма, а один – над территорией Липецкой области.

Российские военные квалифицировали эти действия как попытку террористической атаки на территорию РФ.

#спецоперация на Украине
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2