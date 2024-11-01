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За ночь российские ПВО перехватили 83 украинских беспилотника
Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 83 беспилотника над регионами России, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, 36 БПЛА были сбиты над территорией Курской области, 20 — над Брянской, 12 — над Крымом, 8 — над Воронежской областью, 4 — над Орловской и 3 — над Белгородской областью.
Губернатор Курской области Алексей Смирнов отчитался, что за вчерашний вечер российской ПВО за 5,5 часа сбито 61 БПЛА. В Брянске беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом, пострадал один человек, сообщил глава региона Александр Богомаз.
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