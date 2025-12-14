За ночь ПВО уничтожили 235 беспилотников над регионами России

В период с 23:00 мск до 07:00 мск дежурные средства ПВО уничтожили 141 беспилотник над регионами России. Всего в ночное время перехвачено и уничтожено 235 дронов, сообщили сегодня в Минобороны.

По данным ведомства, 35 дронов сбили над территорией Брянской области, еще 32 – над Крымом, 22 – над Краснодарским краем, 15 – над Тульской областью, 13 – над Калужской, семь – над Курской, по четыре – над Рязанской и Ростовской, три – над Белгородской и два над Ленинградской. Кроме того, по одному дрону сбили над Смоленской, Псковской и Новгородской областями, а также один над территорией Московского региона.