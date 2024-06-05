За ночь ПВО сбили пять беспилотников в Белгородской, Курской и Воронежской областях

В ночное время российские средства противовоздушной обороны пресекли серию попыток украинской стороны совершить атаки беспилотными летательными аппаратами на объекты на территории России, сообщили в Минобороны РФ.

Согласно сообщению ведомства, два беспилотника были уничтожены над Белгородской областью, еще два – над Курской областью, и один беспилотник был перехвачен в воздушном пространстве Воронежской области.