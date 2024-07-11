За ночь ПВО перехватила пять украинских беспилотников над регионами РФ

Министерство обороны России заявило об успешном предотвращении атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы. Согласно сообщению ведомства, силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали пять дронов, запущенных украинскими военными.

Инциденты произошли в нескольких областях страны. Два беспилотника были зафиксированы над Брянской областью, граничащей с Украиной. Остальные три БПЛА были обнаружены в воздушном пространстве Тамбовской, Тульской и Московской областей.

Военное ведомство подчеркнуло, что все попытки проникновения беспилотников были своевременно пресечены благодаря бдительности дежурных расчетов ПВО. Ни один из аппаратов не достиг намеченных целей.