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СВО 11 июля 2024 07:42

За ночь ПВО перехватила пять украинских беспилотников над регионами РФ

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Министерство обороны России заявило об успешном предотвращении атаки беспилотных летательных аппаратов на российские регионы. Согласно сообщению ведомства, силы противовоздушной обороны обнаружили и ликвидировали пять дронов, запущенных украинскими военными.

Инциденты произошли в нескольких областях страны. Два беспилотника были зафиксированы над Брянской областью, граничащей с Украиной. Остальные три БПЛА были обнаружены в воздушном пространстве Тамбовской, Тульской и Московской областей.

Военное ведомство подчеркнуло, что все попытки проникновения беспилотников были своевременно пресечены благодаря бдительности дежурных расчетов ПВО. Ни один из аппаратов не достиг намеченных целей.

#спецоперация на Украине
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