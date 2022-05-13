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Ру Тат
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Происшествия
13 мая 2022  12:14
Полина Шевчук

За ночь полицейские дважды выезжали на драки у кафе в центре Казани

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За прошедшую ночь в Казани полицейские дважды предотвратили драки в центре города, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД России по Казани.

В первом случае у одного из кафе на улице Баумана стражи порядка обратили внимание на потасовку четверых молодых людей. Парни кричали и толкались. Полицейские забрали их в отдел полиции. Там выяснилось, что двое мужчин вышли из одного из развлекательных заведений и отправились в кафе перекусить. По дороге они что-то не поделили с двумя другими парнями. Завязалась словесная перепалка, едва не перешедшая в драку. 

На участников потасовки составлен протокол за мелкое хулиганство.

Этой же ночью наряд полиции выезжал к кафе на улице Университетская. Как и в первом случае, у бара находились четверо подвыпивших парней, которые что-то громко выясняли и ругались. При досмотре у двоих участников конфликта были обнаружены свертки с порошком внутри. 

«Молодые люди были доставлены в ОП "Вишневский". Изъятое вещество направлено на экспертизу. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – пояснили в пресс-службе УМВД России по Казани.

 

#умвд россии по казани #драка
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