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За ночь над территорией России уничтожены 46 беспилотников ВСУ
Над пятью регионами РФ за ночь перехвачены и уничтожены 46 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, 17 БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, 12 уничтожены над территорией Курской области, шесть БПЛА – над территорией Воронежской области, семь БПЛА – над территорией Ростовской области и четыре – над территорией Астраханской области.
Также ночью губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале сообщил о введении режима ракетной опасности на территории всей Белгородской области.
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