За ночь над российскими регионами сбили 93 украинских беспилотника

Силы ПВО за прошедшую ночь над регионами России сбили и уничтожили 93 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 45 БПЛВ сбили над Белгородской областью, девять БПЛА — над Краснодарским краем, семь БПЛА — над Нижегородской областью, четыре дрона сбили над Воронежской областью, 20 БПЛА — над Черным морем и восемь дронов сбили над Азовским морем.

Напомним, что сегодня ночью режим беспилотной опасности действовал на территории Татарстана с 03.41 по московскому времени.