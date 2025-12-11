За ночь над российскими регионами сбили 287 украинских беспилотников

За прошедшую ночь силы ПВО сбили и уничтожили 287 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, 118 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 40 БПЛА – над территорией Калужской области, 40 БПЛА – над территорией Московского региона, в том числе 32 БПЛА, летевших на Москву, 27 БПЛА – над территорией Тульской области, 19 – над территорией Новгородской области, 11 – над территорией Ярославской области, 10 – над территорией Липецкой области, 6 – над территорией Смоленской области, 5 – над территорией Курской области, 5 – над территорией Орловской области, 4 – над территорией Воронежской области, 2 – над территорией Рязанской области.