За ночь над Россией уничтожили 67 украинских дронов

За прошедшую ночь силы ПВО сбили и уничтожили 67 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны России.

Как отметили в военном ведомстве, 24 беспилотника уничтожили над территорией Брянской области, 12 дронов сбили над Саратовской область, 11 БПЛА – над территорией Ростовской области, девять дронов сбили над Волгоградской областью, по два БПЛА сбили над территориями Курской, Ленинградской, Тульской областей и над Московским регионом, по одному БПЛА – над территориями Калужской, Орловской и Смоленской областей.

Напомним, что сегодня ночью на территории Татарстана пять часов действовал режим беспилотной опасности.