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СВО 4 декабря 2024 09:05

За ночь над регионами России уничтожили 24 украинских беспилотника

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За ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 беспилотниках ВСУ, сбитых утром над Таганрогом. По его данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

#беспилотники
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