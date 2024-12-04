За ночь над регионами России уничтожили 24 украинских беспилотника

За ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 24 украинских беспилотника. Об этом сегодня сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять – над Брянской, четыре – над Белгородской, три – над Рязанской, один – над Астраханской, пять – над Краснодарским краем.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 беспилотниках ВСУ, сбитых утром над Таганрогом. По его данным, пострадавших и разрушений на земле нет.