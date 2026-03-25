За ночь над регионами России сбили почти 400 БПЛА

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили над регионами РФ 389 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации министерства, дроны были сбиты над Крымом, Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новгородской, Орловской, Псковской, Смоленской, Тверской и Тульской областями.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о пожаре в порту Усть-Луга в результате ночной атаки беспилотников. В своем Телеграм-канале он написал, что над регионом сбили 56 дронов. В Белгородской области в результате ракетного обстрела со стороны ВСУ были повреждены энергообъекты.