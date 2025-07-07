За ночь над регионами России сбили 91 беспилотник

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 91 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, в Белгородской области сбили 20 БПЛА, в Курской — 14 БПЛА, в Липецкой — девять БПЛА, в Брянской, Воронежской областях и Московском регионе — по восемь БПЛА, над Черным морем — семь БПЛА, в Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областях — по три БПЛА, в Орловской — два БПЛА, во Владимирской, Краснодарском крае и Крыму — по одному БПЛА.