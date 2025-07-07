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СВО 7 июля 2025 09:11

За ночь над регионами России сбили 91 беспилотник

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Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 91 украинский беспилотник над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, в Белгородской области сбили 20 БПЛА, в Курской — 14 БПЛА, в Липецкой — девять БПЛА, в Брянской, Воронежской областях и Московском регионе — по восемь БПЛА, над Черным морем — семь БПЛА, в Новгородской, Тверской, Тамбовской, Ленинградской областях — по три БПЛА, в Орловской — два БПЛА, во Владимирской, Краснодарском крае и Крыму — по одному БПЛА.

#атака БПЛА #СВО #пво #Минобороны
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