За ночь над регионами России сбили 51 украинский БПЛА

В течение прошедшей ночи российские силы ПВО уничтожили 51 украинский беспилотный летательный аппарат. Об этом заявило Минобороны РФ.

Восемнадцать БПЛА перехвачены над территорией Тамбовской области. Шестнадцать БПЛА сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три БПЛА уничтожены над территорией Воронежской области и один БПЛА сбит над Курской областью. Также БПЛА уничтожен над акваторией Азовского моря.

В Тамбовской области в результате атаки БПЛА возник пожар. Пострадавших нет, отметил глава региона Максим Егоров. В Липецкой области специалисты обезвреживают обломки сбитых беспилотников, заявил глава региона Игорь Артамонов. Жертв и пострадавших нет.