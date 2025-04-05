За ночь над регионами России сбили 49 украинских беспилотников

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, 16 БПЛА было сбито над территорией Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, по шесть БПЛА – над Курской и Самарской областями, три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия, по одному БПЛА – над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.