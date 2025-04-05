news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
СВО 5 апреля 2025 08:56

За ночь над регионами России сбили 49 украинских беспилотников

Читайте нас в
Телеграм

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным министерства, 16 БПЛА было сбито над территорией Воронежской области, 14 – над территорией Белгородской области, по шесть БПЛА – над Курской и Самарской областями, три БПЛА перехвачены над территорией Республики Мордовия, по одному БПЛА – над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

#атака БПЛА
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

Ураганы и смерчи: объясняем обратную сторону медали «теплого тренда» погоды в Татарстане

4 апреля 2025
Санатории с бюветами и глэмпинги на воде: станет ли Мензелинск «водной Швейцарией»?

Санатории с бюветами и глэмпинги на воде: станет ли Мензелинск «водной Швейцарией»?

4 апреля 2025