За ночь над регионами России сбили 43 украинских беспилотника

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили и уничтожили 43 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как отметили в военном ведомстве, по 6 БПЛА уничтожили над территориями Ленинградской, Рязанской и Тульской областей, 5 БПЛА — над территорией Волгоградской области, 4 БПЛА — над территорией Брянской области, по 3 БПЛА сбито над территориями Орловской и Псковской областей, по 2 БПЛА — над территориями Белгородской и Курской областей, по 1 БПЛА — над территориями Воронежской, Калужской, Липецкой, Новгородской, Нижегородской и Ростовской областей.