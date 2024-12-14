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За ночь над регионами России сбили 37 беспилотников
В течение прошедшей ночи российские средства ПВО перехватили и уничтожили 37 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, 12 беспилотников уничтожены над территориями Курской области и Краснодарского края, 7 — над Брянской областью, 5 — над территорией Орловской области и 1 — над акваторией Азовского моря.
«В результате массированной атаки БПЛА произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры в Орловской области. Осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Жертв и пострадавших нет», – сообщил губернатор Андрей Клычков. Сейчас возгорание на объекте топливной инфраструктуры локализовано.
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