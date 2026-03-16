За ночь над регионами России сбили 145 украинских беспилотников
За ночь силы ПВО сбили 145 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 53 – над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, 38 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 11 – над Ярославской областью, а еще восемь – над Калужской областью.
Кроме того, семь беспилотников сбили над Смоленской областью, четыре над Тверской областью и два – над Волгоградской. Также по пять аппаратов ликвидировали в небе над Ростовской и Ульяновской областями, по три – над Воронежской, Костромской областями и Республикой Крым и по одному БПЛА – над территориями Краснодарского края и Саратовской области.