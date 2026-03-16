СВО 16 марта 2026 08:50

За ночь над регионами России сбили 145 украинских беспилотников

За ночь силы ПВО сбили 145 украинских беспилотников над регионами России, в том числе 53 – над Московским регионом, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, 38 БПЛА сбили над территорией Брянской области, 11 – над Ярославской областью, а еще восемь – над Калужской областью.

Кроме того, семь беспилотников сбили над Смоленской областью, четыре над Тверской областью и два – над Волгоградской. Также по пять аппаратов ликвидировали в небе над Ростовской и Ульяновской областями, по три – над Воронежской, Костромской областями и Республикой Крым и по одному БПЛА – над территориями Краснодарского края и Саратовской области.

Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

«Воспитываются настоящие патриоты»: В Казани стартовал чемпионат ПФО по киокусинкай

