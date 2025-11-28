news_header_top
Происшествия 28 ноября 2025 09:08

За ночь над регионами России сбили 136 беспилотников

Средства ПВО сбили за ночь 136 беспилотников над регионами России, сообщили в Минобороны.

Отмечается, что 46 беспилотников были сбиты над Ростовской областью, 30 – над Саратовской областью, 29 – над Республикой Крым, 12 – над акваторией Черного моря. Кроме того, шесть дронов ликвидировано над территорией Брянской области, пять – над Волгоградской областью, по два БПЛА – над Воронежской областью, Московским регионом и акваторией Азовского моря, по одному – над Курской и Калужской областями.

«Татар-информ» сообщал, что сегодня с 01:45 до 07:14 на территории Республики Татарстан действовал режим беспилотной опасности.

#беспилотники #атака БПЛА #Минобороны
