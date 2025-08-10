За ночь над регионами России сбили 121 украинский БПЛА

Минувшей ночью российские средства ПВО отразили массированную атаку ВСУ, уничтожив 121 беспилотник. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, больше всего БПЛА — 29 — сбито над Краснодарским краем. 15 дронов уничтожили над Крымом, 13 — над Брянской областью, 12 — над Белгородской, девять БПЛА уничтожили над воздушным пространством Воронежской области, по восемь — над территорией Саратовской области и Ставропольского края.

Также семь дронов сбили над территорией Калужской области, шесть — над территорией Тульской области, пять — над Ростовской областью, четыре — над территорией Рязанской области, два — над акваторией Азовского моря, по одному БПЛА перехвачено над воздушным пространством Смоленской, Орловской и Тверской областей.

Напомним, накануне утром дежурные средства ПВО сбили три беспилотника над территорией РТ. Как сообщили в пресс-службе Раиса РТ, в Тукаевском районе Татарстана на одной из строек нашли обломки трех БПЛА. Жертв и пострадавших нет.