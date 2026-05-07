За ночь над регионами России перехвачены 347 вражеских БПЛА

347 украинских беспилотников самолетного типа перехвачено и уничтожено над регионами России за ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей», – говорится в сообщении.