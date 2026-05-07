news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 7 мая 2026 08:56

За ночь над регионами России перехвачены 347 вражеских БПЛА

Читайте нас в
Телеграм

347 украинских беспилотников самолетного типа перехвачено и уничтожено над регионами России за ночь. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 347 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Адыгея, Республики Калмыкия, Республики Крым, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей», – говорится в сообщении.

#бпла #беспилотники #минобороны рф
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Жительница РТ отдала почти миллион лжесотрудникам ЦБ и Роскомнадзора

6 мая 2026
«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

«Июльское» тепло в Татарстане продержится до 8 мая, после придут холод и заморозки

6 мая 2026
Новости партнеров