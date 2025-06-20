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СВО 20 июня 2025 08:10

За ночь над регионами России сбили 62 украинских беспилотника

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В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник над девятью регионами РФ. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал еще об одном БПЛА, который сбили над Московским регионом.

По данным ведомства, 22 дрона уничтожены над Орловской областью, 14 – над Курской. Также БПЛА были перехвачены над Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями.

Два беспилотника сбиты над Московским регионом. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

#атака БПЛА
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