За ночь над регионами России сбили 62 украинских беспилотника

В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник над девятью регионами РФ. Об этом сегодня сообщили в Минобороны. Позднее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал еще об одном БПЛА, который сбили над Московским регионом.

По данным ведомства, 22 дрона уничтожены над Орловской областью, 14 – над Курской. Также БПЛА были перехвачены над Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Тульской и Брянской областями.



Два беспилотника сбиты над Московским регионом. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.