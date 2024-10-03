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За ночь над разными регионами России уничтожили 113 БПЛА
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Этой ночью над разными регионами России уничтожили 113 украинских беспилотников.
Как сообщает Минобороны России, 73 БПЛА сбили над территорией Белгородской области, 25 – над территорией Воронежской, 14 – над территорией Курской и один над территорией Брянской областей.
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