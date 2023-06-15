За ночь над Крымом уничтожено и заглушено 9 беспилотников

За ночь и утро в Крыму обнаружено девять беспилотников. Шесть из них были сбиты системами ПВО, а еще три — заглушены и посажены. Об этом сообщает глава региона Сергей Аксенов.

«Один беспилотник сдетонировал в Красногвардейском районе, село Докучаево. Жертв нет, в ряде домов выбиты стекла, — уточнил он в своем телеграм-канале. — Все службы выехали на место».