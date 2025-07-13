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СВО 13 июля 2025 07:24

За ночь над четырьмя регионами России сбито 36 беспилотников

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Силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над территорией четырех российских регионов 36 украинских беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В частности, по информации военного ведомства, 26 дронов были сбиты над Белгородской областью.

Еще четыре БПЛА уничтожены над Воронежской областью, три – над Липецкой и три – над Нижегородской.

В Татарстане же с ночи действует режим «Беспилотная опасность», о чем сообщал «Татар-информ».

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#беспилотники #атака БПЛА
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