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СВО 13 октября 2024 10:00

За ночь над Белгородской, Курской и Брянской областями сбили 13 дронов

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Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 13 украинских боевых дронов, сообщило Минобороны РФ.

Шесть беспилотников были уничтожены над Белгородской и Курской областями, а еще один перехватили над Брянской областью.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, а 11 получили ранения. Позже он также упомянул о налете дрона на село Устинка, в результате которого пострадали три гражданских лица.

#спецоперация
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