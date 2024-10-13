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За ночь над Белгородской, Курской и Брянской областями сбили 13 дронов
Российские средства противовоздушной обороны за ночь сбили 13 украинских боевых дронов, сообщило Минобороны РФ.
Шесть беспилотников были уничтожены над Белгородской и Курской областями, а еще один перехватили над Брянской областью.
Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что в результате обстрелов со стороны ВСУ погиб один человек, а 11 получили ранения. Позже он также упомянул о налете дрона на село Устинка, в результате которого пострадали три гражданских лица.
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