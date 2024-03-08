За ночь на дорогах Казани автоинспекторы поймали 13 пьяных водителей

За ночь сотрудники ГИБДД на дорогах Казани выявили 13 пьяных водителей, сообщили в ведомстве.

При этом восемь автовладльцев отказались от освидетельствования на состояние опьянения. В отношении водителей составили административные материалы, а автомобили поместили на спецстоянку.

Напомним, за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет.