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Происшествия 8 марта 2024 11:11

За ночь на дорогах Казани автоинспекторы поймали 13 пьяных водителей

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За ночь сотрудники ГИБДД на дорогах Казани выявили 13 пьяных водителей, сообщили в ведомстве.

При этом восемь автовладльцев отказались от освидетельствования на состояние опьянения. В отношении водителей составили административные материалы, а автомобили поместили на спецстоянку.

Напомним, за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф 30 000 рублей и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении – лишение свободы на срок до 2 лет.

#пьяные водители
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