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За ночь автоинспекторы Казани поймали 29 водителей за пьяную езду и другие нарушения ПДД
За минувшую ночь автоинспекторы Казани поймали 29 водителей, нарушивших ПДД, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Во время рейда, который прошел с 20.00 до 4.00 под ристальным вниманием сотрудников полиции были такие нарушения Правил дорожного движения как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил дорожного движения пешеходами.
В итоге было составлено 29 административных материалов. Среди них водители, нарушившие правила тонировки, нетрезвые автовладельцы, водители, которые проезжали на запрещающий сигнал светофора, водители, игнорирующие ремни безопасности, управлявшие неисправными авто и машинами без знаков.
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