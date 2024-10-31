«За ними стоит большая сила»: зачем в Казани собрали молодежных лидеров стран БРИКС

На первое в истории очное заседание Молодежного совета стран БРИКС приехали примерно 40 делегатов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Будет составлен календарь молодежных мероприятий по линии БРИКС

Молодежный совет стран БРИКС был создан в 2023 году в ЮАР. Было проведено одно онлайн-заседание, а все вместе члены совета встретились впервые в Казани.

«В этом году первое очное заседание Молодежного совета стран БРИКС. Важно, чтобы за эти несколько дней составили план мероприятий на 2025-й и последующий годы. Нужно, чтобы он соответствовал тем положениям, которые указаны в Казанской декларации саммита БРИКС. Уверен, молодежь – движущая сила любой страны. Для интеграции в международное сообщество гуманитарные миссии также важны наряду с экономическими и политическими», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

По его словам, татарстанская молодежь может быть интегрирована во многие процессы в странах БРИКС. В том числе международные обмены, которые уже ведутся, а также культурные, спортивные и волонтерские диалоги между молодыми людьми.

«Уверен, сегодня мы услышим ряд конкретных предложений по тому, как российская и, в частности, татарстанская молодежь может быть интегрирована в различные процессы в странах БРИКС», – подчеркнул министр.

Валерия Черногородова: «Наша задача на совете – поработать над проектами для подростков» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

По инициативе России будут разработаны проекты для работы с детьми

У Молодежного совета БРИКС определены пять направлений сотрудничества: наука и образование, предпринимательство, спорт и здоровый образ жизни, волонтерство, технологии и инновации, пояснила начальник отдела международной деятельности управления молодежных проектов и программ Федерального агентства по делам молодежи Валерия Черногородова.

«По инициативе России в повестку БРИКС включили работу с детьми. Если раньше все работали с молодежью старше 18 лет, то мы призвали обратить внимание на несовершеннолетних. Наша задача на совете – поработать над проектами для подростков. Среди таких идей – лагерь БРИКС, программы обмена “Движения Первых” и образовательные экспедиции в государства объединения», – добавила она.

Ван И рассказала об опыте Китая в области молодежной политики Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Важно привлекать молодежь к принятию решений на уровне государства»

Важной темой для обсуждения на заседании совета станет Казанская декларация, принятая по итогам саммита БРИКС. Один из ее пунктов – развитие молодежной политики, отметила исполнительный директор Секретариата Всемирного форума развития молодежи (Китай) Ван И.

«Для нас большая честь быть в Казани, где буквально неделю назад встретились лидеры наших стран, которые достигли больших результатов во время своих переговоров. Одним из пунктов Казанской декларации стало развитие молодежной политики и привлечение молодежи к принятию решений для создания более устойчивого и динамично развивающегося мира. Наша задача – сделать так, чтобы голос молодежи был услышан», – заявила она.

Ван И рассказала и об опыте Китая в этом направлении. Там работает специальная платформа, которая позволяет молодым людям принимать активное участие в работе различных органов и ведомств.

«На уровне БРИКС мы бы могли создать подобную транснациональную платформу, где молодежь разных стран сможет принимать участие в решении более глобальных вопросов для достижения целей устойчивого развития. На ее базе организации и ведомства могут встречаться с молодыми людьми и совместно реализовывать более эффективную политику», – пояснила представитель Китая.

Таранг Сарасват поделился своими предложениями по развитию молодежного сотрудничества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Добровольческая платформа из Индии

Своими предложениями по развитию молодежного сотрудничества поделился и помощник директора «Неру Юва Кендра Сангатхан», крупнейшей в мире автономной организации по делам молодежи и спорта при правительстве Индии, Таранг Сарасват.

«У нас есть платформа, которая позволяет молодежи вовлекаться в помощь в различных социальных сервисах. Есть возможность стать волонтером в больнице, на почте и так далее. Таким образом они приобретают новые навыки и профессиональные компетенции, а также развиваются в личностном плане. Это одна из инициатив, которой я хочу поделиться с коллегами из Молодежного совета», – сообщил он.

По его словам, для Индии особенно актуально развитие именно молодежного сотрудничества между странами БРИКС, так как половина населения страны младше 25 лет.

Диана Ковела: «Молодежь прекрасно понимает, какая за ними стоит сила, но при этом признает, что недостаточно осведомлена о БРИКС» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Молодежь должна понять идеологию и структуру объединения»

Одна из главных задач молодежи с точки зрения БРИКС – это понять историю, идеологию и структуру альянса и развивать совместные инициативы, заявила заместитель руководителя проектного офиса молодежного сотрудничества «Россия – БРИКС», член молодежного Совета БРИКС Диана Ковела.

«Молодежь прекрасно понимает, какая за ними стоит сила, но при этом признает, что недостаточно осведомлена о БРИКС. Надеемся, что сегодня будет сформирован календарь конкретных мероприятий, которые будут реализованы в странах БРИКС», – сообщила она.

При этом Татарстану в этом вопросе отведена особая роль.

«У Татарстана и БРИКС особая связь. Как представитель проектного офиса молодежного сотрудничества “Россия – БРИКС”, я очень дорожу дружбой с республикой. Мы уже обсуждали с коллегами возможные мероприятия, которые пройдут здесь по линии БРИКС», – подчеркнула Ковела.