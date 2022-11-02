За незаконный вылов рыбы в заказнике «Кичке-Тан» на татарстанца завели уголовное дело

За незаконную добычу водных биологических ресурсов на территории заказника «Кичке-Тан» жителя Татарстана привлекли к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В августе 2022 года рыбак осуществлял незаконную добычу водных биологических ресурсов на берегу реки Иж, расположенной на территории государственного природного заказника „Кичке-Тан“», — сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 1 статьи 256 Уголовного Кодекса РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Мужчине назначен штраф в размере 20 тыс. рублей.