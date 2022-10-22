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Ру Тат
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Экология
22 октября 2022  05:20
Наталья Рыбакова

За незаконный вылов рыбы в Степном Зае татарстанец лишился лодки

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За незаконный вылов рыбы в реке Степной Зай, признанной памятником природы регионального значения, житель Татарстана лишился лодки. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В Нижнекамском районе местному жителю вынесен приговор за незаконный вылов водно-биологических ресурсов на территории памятника природы регионального значения Степной Зай по пункту „г“ части 1 статьи 256 Уголовного кодекса РФ „Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов“», — отметили в ведомстве.

Браконьеру назначено наказание в виде обязательных работ с конфискацией лодки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в ходе операции «Нерест» в Татарстане на Каме задержали браконьера с сетями.

#браконьерство
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