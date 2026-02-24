За незаконный майнинг цифровой валюты могут ввести штрафы до 10 млн рублей

Законопроект, вводящий административную ответственность за нарушения правил майнинга цифровой валюты, планируют рассмотреть в марте в первом чтении. Об этом сообщил источник в парламенте, передает «РИА Новости».

Документ предусматривает штрафы за незаконный майнинг, в том числе в регионах, где такая деятельность запрещена.

Согласно проекту, за добычу криптовалюты на территории субъектов РФ, где установлен запрет, гражданам может грозить штраф до 150 тысяч рублей, должностным лицам – до 800 тысяч рублей, юридическим лицам – до 2 миллионов рублей. При повторном нарушении сумма штрафа может вырасти до 10 миллионов рублей.

Отдельно прописана ответственность за майнинг с превышением лимита энергопотребления, установленного правительством, а также за работу без включения в реестр майнеров. За это предлагается штраф до 150 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 1,5 миллиона рублей.

За осуществление майнинга без права на такую деятельность предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей для должностных лиц и до 500 тысяч рублей для юридических лиц. Повторное нарушение может обернуться штрафом до 5 миллионов рублей.

Кроме того, законопроект вводит санкции для операторов майнинговой инфраструктуры. Если они предоставляют мощности индивидуальным предпринимателям и компаниям, не включенным в официальный реестр майнеров, штраф может составить до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении сумма вырастет до 5 миллионов рублей.