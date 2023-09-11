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За незаконную вырубку деревьев жители Татарстана заплатили почти 2 млн рублей
Двое жителей Верхнеуслонского района на самовольно выбранном участке в лесу незаконно вырубили деревья, чем Министерству лесного хозяйства республики принесли ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.
Как выяснилось, один из злоумышленников был руководителем лесхоза, он дал своему подчиненному указание о вырубке леса.
В результате суд обязал каждого из них выплатить штраф в размере 1,8 млн рублей. Одннако должники не исполнили решение суда.
Тогда пристав-исполнитель вынес постановления об аресте имущества должников: у обоих в собственности земельные участки, кроме того один из них является автовладельцем, его ограничили в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. Только после это должники возместили ущерб.
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