За незаконную вырубку деревьев жители Татарстана заплатили почти 2 млн рублей

Двое жителей Верхнеуслонского района на самовольно выбранном участке в лесу незаконно вырубили деревья, чем Министерству лесного хозяйства республики принесли ущерб в особо крупном размере. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, один из злоумышленников был руководителем лесхоза, он дал своему подчиненному указание о вырубке леса.

В результате суд обязал каждого из них выплатить штраф в размере 1,8 млн рублей. Одннако должники не исполнили решение суда.

Тогда пристав-исполнитель вынес постановления об аресте имущества должников: у обоих в собственности земельные участки, кроме того один из них является автовладельцем, его ограничили в пользовании специальным правом на управление транспортными средствами. Только после это должники возместили ущерб.