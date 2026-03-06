За незаконную установку шлагбаума во дворе могут оштрафовать до 300 тысяч рублей
Незаконная установка шлагбаума во дворе может повлечь штрафы до 300 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова приводит «РИА Новости».
За самовольную установку такого ограждения предусмотрена административная ответственность. В частности, речь может идти о нарушении статьи 12.33 КоАП РФ, которая касается повреждения дорог при проведении работ, в том числе при установке шлагбаума. В этом случае физическим лицам грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей, должностным – до 25 тыс., а юридическим – до 300 тыс. рублей. Кроме того, нарушителям выдается предписание демонтировать шлагбаум.
Если конструкция блокирует проезд спецтехники, ответственность может быть не только административной, но и уголовной, уточнил парламентарий.
Колунов добавил, что владельцев незаконных ограждений могут привлечь и по статье 7.1 КоАП РФ – за самовольное занятие земельного участка. Если кадастровая стоимость территории не определена, штраф для физических лиц составит от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных – от 20 до 50 тыс., а для юридических – до 200 тыс. рублей.