За незаконную установку шлагбаума во дворе могут оштрафовать до 300 тысяч рублей

Фото: © «Татар-информ»

Незаконная установка шлагбаума во дворе может повлечь штрафы до 300 тыс. рублей. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов, его слова приводит «РИА Новости».

За самовольную установку такого ограждения предусмотрена административная ответственность. В частности, речь может идти о нарушении статьи 12.33 КоАП РФ, которая касается повреждения дорог при проведении работ, в том числе при установке шлагбаума. В этом случае физическим лицам грозит штраф от 5 до 10 тыс. рублей, должностным – до 25 тыс., а юридическим – до 300 тыс. рублей. Кроме того, нарушителям выдается предписание демонтировать шлагбаум.

Если конструкция блокирует проезд спецтехники, ответственность может быть не только административной, но и уголовной, уточнил парламентарий.

Колунов добавил, что владельцев незаконных ограждений могут привлечь и по статье 7.1 КоАП РФ – за самовольное занятие земельного участка. Если кадастровая стоимость территории не определена, штраф для физических лиц составит от 5 до 10 тыс. рублей, для должностных – от 20 до 50 тыс., а для юридических – до 200 тыс. рублей.