За незаконную рекламу и граффити на фасадах многоквартирных домов можно получить штрафы

Размещение несогласованной рекламы на фасадах многоквартирных домов (МКД) влечет штрафы до 2,5 тысячи рублей, а самовольное нанесение граффити – до 5 тысяч рублей, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. Его слова приводит РИА Новости.

Он пояснил, что незаконная реклама или роспись на фасадах МКД считается нарушением КоАП РФ и предполагает серьезные санкции. Согласно его словам, за размещение рекламы без согласия собственников жильцов штраф может достигать 500 тысяч рублей для компаний, 15 тысяч рублей для должностных лиц и 2,5 тысячи рублей для граждан.

Самовольная художественная роспись фасада расценивается как изменение общего имущества и наказывается штрафами до 5 тысяч рублей для исполнителей и до 100 тысяч рублей для организаций, которые спонсируют такое «творчество».

Кошелев отметил, что фасады многоквартирных домов являются частью общего имущества собственников, поэтому их использование должно согласовываться на общем собрании жильцов. Для размещения рекламы также требуется разрешение местных органов власти. По его словам, получение штрафов – лишь часть последствий нарушений, поскольку нарушителя могут обязать восстановить фасад за собственный счет.