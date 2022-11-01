За незаконную охоту на зайцев житель Татарстана лишится оружия

За незаконную охоту на зайцев у браконьера из Татарстана конфисковано оружие. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В октябре на территории Верхнеуслонского охотничьего хозяйства был остановлен легковой автомобиль, за рулем которого находился житель села Пестрецы. В ходе осмотра на заднем сиденье автомобиля обнаружено охотничье ружье, в багажнике находились девять незаконно добытых зайцев. Охотничье ружье изъято, машина направлена на штрафстоянку», – сказано в сообщении.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане с 1 октября открылся сезон охоты на бобра и косуль всех половозрастных групп.