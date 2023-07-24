За невыполнение законов об иноагентах грозят штрафы до 300 тыс. рублей – указ Путина

За невыполнение предписаний или предупреждений законов об иноагентах россиянам грозят штрафы до 300 тыс. рублей. Соответствующий закон подписал Президент РФ Владимир Путин, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Наказание предусмотрено за невыполнение в установленный срок законного предписания или предупреждения об устранении нарушений законодательства об иноагентах. Выдает такие предписания орган, который отвечает за государственный контроль в этой сфере.

Граждан за это могут оштрафовать на сумму от 30 до 50 тыс. рублей, для должностных лиц – от 70 тысяч до 100 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до двух лет. Для юридических лиц штраф составит от 200 до 300 тысяч рублей.