news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Происшествия 24 декабря 2024 16:44

За неуплату таможенных платежей на 9 авто у жителя РТ конфисковали автомобиль

Скопировать ссылку

За неуплату таможенных платежей на девять авто у жителя Альметьевска конфисковали автомобиль.

В июне Альметьевский городской суд Татарстана признал местного жителя виновным по статье «Уклонение от уплаты таможенных платежей в крупном размере».

Суд установил, что мужчина перевез из иностранного государства в Россию девять легковушек под видом авто для личного пользования. После этого он реализовал их, но таможенные платежи в бюджет в сумме более 2,9 миллионов рублей не перечислил.

После вступления приговора в законную силу Камский транспортный прокурор обратился в суд с иском об обращении в доход государства автомобиля в счет погашения задолженности по уплате начисленных таможенных платежей.

Альметьевский городской суд Татарстана иск прокурора удовлетворил.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100