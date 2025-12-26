За неуплату налогов заочно арестовали главу фирмы в РТ, которая занимается недвижимостью

В Татарстане руководитель фирмы «Гемонт» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, в период с 2017 по 2020 год глава фирмы вносил в налоговые декларации и иные документы липовые данные о фиктивных взаимоотношениях с 23 контрагентами и уклонился от уплаты НДС более чем на 229 млн рублей.

Кроме того, он исчислил и удержал НДФЛ в размере более 570 млн рублей, но не перечислил его в бюджет РФ.

Помимо этого, по указанию главы фирмы на основании поддельных распоряжений с расчетных счетов «Гемонт» на расчетные счета фиктивных контрагентов были перечислены более 1,4 млрд руб.

Во время расследования уголовного дела компании «Гемонт» частично возмещен причиненный ущерб в размере 162 млн рублей. Кроме того, на имущество главы фирмы и аффилированных лиц наложен арест на сумму более 1,8 млрд руб.

Следует отметить, что мужчине удалось скрыться от следствия и сейчас он объявлен в международный розыск. Судом в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовное дело направлено в суд.