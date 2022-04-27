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Ру Тат
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Происшествия
27 апреля 2022  12:32
Павел Климчак

За неуплату алиментов суд отправил татарстанца подметать улицы родного города

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34-летний житель Болгара всячески уклонялся от уплаты алиментов, общий долг составил 300 тысяч рублей. Спасский районный суд приговорил его к 40 часам обязательных работ – мужчину отправили убирать от мусора улицы родного города.

Кроме того, пристав сообщил должнику: если после отработки наказания тот продолжит уклоняться от алиментов, то его будет ждать уголовная ответственность. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

#судебные приставы
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