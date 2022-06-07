За неуплату алиментов 500 жителей РТ попали под уголовную ответственность

С начала года в Татарстане 500 человек были привлечены к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ сообщил главный судебный пристав РТ Анвар Закиров.

«Привлечение к уголовной ответственности — это крайняя мера, к которой приходится прибегать судебным приставам. Однако она дает свои плоды», — отметил Закиров.

Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Благодаря судебным приставам в Лениногорске с местного жителя удалось взыскать полмиллиона рублей. Долгое время мужчина не платил своему ребенку алименты и скрывался.

Мужчину в итоге нашли. После того, как на него возбудили уголовное дело, должник полностью погасил долг.

«Стоит отметить что с января начали действовать изменения в федеральном законе. Теперь под уголовную ответственность могут попасть даже те должники, которые частично погашают долг, так сказать, для вида», — добавил начальник ведомства.