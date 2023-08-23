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Происшествия 23 августа 2023 09:24

За неуплату 315 тысяч алиментов казанца привлекли к уголовной ответственности

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Казанца привлекли к уголовной ответственности за неуплату алиментов. Сумма долга перед своими детьми составила 315 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе республиканского Управления судебных приставов.

Как выяснилось, ранее жителя Кировского района привлекали к 60 часам обязательных работ. Однако поводом исправить ситуацию ему это не послужило.

В настоящее время в отношении неплательщика возбуждено уголовное дело по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». Мужчине грозит до одного года лишения свободы.

#судебные приставы #взыскание алиментов
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