За неуплаченные налоги у татарстанца арестовали микроавтобус Ford Transit

Житель Рыбно-Слободского района лишился микроавтобуса за долги по налогам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Против мужчины были возбуждены два исполнительных производства и оба – за неуплату налогов. Общая сумма его долга составила 59 300 рублей.

В результате приставы арестовали и поместили на штрафстоянку его Ford Transit.

Фото: © пресс-служба ГУФССП России по РТ.

ГУФССП по РТ рекомендует не доводить ситуацию до принятия принудительных мер и погашать задолженность своевременно.

Сделать это можно не выходя из дома – через официальный сайт ГУФССП по РТ или посредством портала Госуслуг.