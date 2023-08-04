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За неуплаченные налоги у татарстанца арестовали микроавтобус Ford Transit
Житель Рыбно-Слободского района лишился микроавтобуса за долги по налогам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.
Против мужчины были возбуждены два исполнительных производства и оба – за неуплату налогов. Общая сумма его долга составила 59 300 рублей.
В результате приставы арестовали и поместили на штрафстоянку его Ford Transit.
ГУФССП по РТ рекомендует не доводить ситуацию до принятия принудительных мер и погашать задолженность своевременно.
Сделать это можно не выходя из дома – через официальный сайт ГУФССП по РТ или посредством портала Госуслуг.
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